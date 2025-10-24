  • USD: 41,84 - 41,92
Karabük’te heyelan! Demir yolu hattı seferlere kapatıldı

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle hat, tren seferlerine kapatıldı.

Ekleme: 24.10.2025 - 14:52 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:56 / Editör: Fehmi Öztürk
'Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle, söz konusu hat ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatılmıştır. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferleri sürdürülmektedir. Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.'