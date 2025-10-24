İsrail basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan korkusu!

İsrail merkezli Davar gazetesine göre, Türkiye uzmanı Yanrojak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel nüfuz arayışı kapsamında Filistinliler lehine askeri bir adım atabileceğini ve Gazze'deki olası Türk varlığının İsrail için ciddi bir tehdit oluşturacağını savundu.Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nden Türkiye uzmanı Dr. Hay Eitan Cohen Yanrojak, Türkiye'nin Gazze'deki artan etkinliğine dikkat çekerek Ankara'nın Filistinliler lehine askeri bir müdahaleye kalkışabileceği uyarısında bulundu. Yanrojak, 'İki yıldır bunun için savaşmadık. Gazze Şeridi'nde ne kadar çok Türk olursa, İsrail ile o kadar fazla sürtüşme yaşanır' dediYanrojak, Türkiye'nin bölgesel etkisini güçlendirmeyi hedeflediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini 'mazlum Müslümanların lideri' olarak gördüğünü belirtti. İsrail merkezli Davar'a göre Yanrojak, 'İsrail, Türk güçlerinin Gazze Şeridi'ne girmesine asla izin vermemelidir' ifadesini kullandı.İsrailli uzman, Ankara'nın Suriye, Libya ve Doğu Afrika'daki faaliyetlerine, Kıbrıs'taki varlığına ve Doğu Akdeniz'deki deniz gücüne işaret ederek Türkiye'nin bölgede bir 'ateş çemberi' kurma gayreti içinde olduğunu ileri sürdü. Haberde, Türkiye'nin ayrıca Mısır ile bağlarını güçlendirmeye ve Suriye komşularından oluşan yeni bir ittifak kurmaya çalıştığı, bunun aracılığıyla Lübnan ve Ürdün üzerindeki etkisini artırmayı hedeflediği kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinin yalnızca bölgesel nüfuz değil, aynı zamanda İsrail'i bölgedeki hegemon güç olmaktan uzaklaştırmak olduğunu savunan Yanrojak 'Burada İsrail'i küçük düşürmeye, kısıtlamaya ve bölgedeki hegemon güç olmaya yönelik bir Türk çabası görüyoruz.' diyerek, Türkiye'nin dış politikada giderek daha radikal bir tutum sergilediğini belirtti.Haberde, Türk Kızılayı, İHH, AFAD ve diğer dernekler gibi Türk insani aktörlerin Gazze'de etkin olduğuna vurgu yapan Yanrojak, bu aktörlerin bölgede varlığının İsrail ile sürtüşmeyi artırabileceği ifade ederek 'Şu anda Hamas'a nasıl yardım ettiklerini tam olarak bilmiyorum ama kesin olan şu ki, Gazze Şeridi'nde ne kadar çok Türk olursa, İsrail ile sürtüşme o kadar artar' dedi.Yanrojak, Türk askerlerinin uluslararası bir gücün parçası olarak Gazze'ye gönderilmesinin İsrail için kırmızı bir çizgi olduğunu vurguladı ve 'Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesine izin verilmemelidir' endişesini yineledi.