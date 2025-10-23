Putin'den Budapeşte zirvesi açıklaması: Diyalog devam etmeli

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı. Ancak, Beyaz Saray'dan yapılan açıklama sonrası gözler Moskova'ya çevrilmişti.'DİYALOG HER ZAMAN SAVAŞTAN İYİDİR'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.Putin, 'Diyalog her zaman savaştan iyidir. Yeni yaptırımlar Rusya'yı etkilemeyecek. Budapeşte konusu ABD tarafından önerildi, Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor.' dedi.Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesi halinde, alacağı yanıtın çok sert olacağını belirtti.BEYAZ SARAY 'GÖRÜŞME İPTAL' DEMİŞTİBeyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamıştı.ABD'li bir yetkili, 'Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır.' ifadelerini kullanmıştı.