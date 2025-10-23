Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram uygulama simgesini değiştirmeye olanak tanıyan yeni bir özellik duyurdu ancak büyük bir kısıtlamayla: Kişiselleştirilebilir simgeler yalnızca genç hesaplara açık olacak.Şirket, kullanıcıların geleneksel Instagram logosunu neon, şeffaf cam, ateş, çiçekler ve yeşil slime temalı altı farklı varyasyonla değiştirebileceğini açıkladı. Özelliğe erişim, uygulamanın ana akış ekranında en üstteki Instagram logosuna dokunarak sağlanıyor.X platformu üzerinden yapılan duyurunun ardından, yetişkin kullanıcılar arasında büyük bir tepki oluştu. Kullanıcılar, ana ekranlarını kişiselleştirme isteğinin yalnızca gençlere özgü olmadığını belirterek yaş sınırlaması getirilmesine karşı çıktı.Hatta bazı kullanıcılar, özellikle ücretli Snapchat+ aboneliği ile simge değiştirme imkanı sunan Snapchat'i taklit etme suçlamasında bulunurken, kimileri ise bu durumun kendilerine 'MySpace dönemini' hatırlattığını dile getirdi.Konuya ilişkin açıklama yapan Instagram, özelliği eklemesinin nedenini gençlerin kişiselleştirilmiş Instagram deneyimine olan sevgisine dayandırdı. Şirket ileri yaştaki kullanıcılara veya ücretli abonelere simge erişimini genişletme planlarının olmadığını özellikle belirtti.