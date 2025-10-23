Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında akıl almaz iddia! “Annemi öldürmem gerekiyor” mesajı ortalığı karıştırdı

Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci'nin sunduğu Yeni Baştan programında canlı yayına bağlanan bir izleyici, duyduklarıyla hem stüdyoyu hem de ekran başındaki seyircileri şaşkına çevirdi. Ferdi Bey isimli kişi, Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nun (Gül Tut) kızı Tuyan Hanım'a ait olduğunu iddia ettiği mesajlar, ses kayıtları ve tanık ifadelerinin olduğunu iddia etti. İddialar arasında “annemi öldürmem gerekiyor” şeklinde yazılmış mesajlar, kanlı bir tişört ve kaybolan tanıklar yer aldı.Ferdi Bey canlı yayında, Tuyan Hanım'a ait olduğunu söylediği mesajları aldığını ve bu mesajlarda annesini öldürmesi gerektiğine dair ifadelerin geçtiğini öne sürdü:“Bana şu an bir mesaj geldi bugün, dün gece. Tuyan Hanım'ın annesini öldürmesi gerektiğiyle alakalı kendi mesajlarına ss (screenshot) aldım. Ben de telefon kayıtları var. Yarın sabah erkenden savcılığa gideceğim.”Bu sözler üzerine programın sunucusu Esra Ezmeci, durumu son derece ciddi bulduğunu belirterek canlı yayında tepki verdi:“Bir dakika Ferdi Bey, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bir mesaj bulundu ve ‘annemi öldürmem gerekiyor' mu diyor?” ifadelerini kullandı.Ferdi Bey'in iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Olay gecesi Tuyan Hanım'ın giydiği beyaz tişörtün kanlı halde bir tanığın evinde bulunduğunu iddia etti:“Kadının adı Bircan. Adını da veriyorum. Tuyan Hanım'ın o geceki beyaz tişörtü kanlar içinde, Bircan Hanım'ın gardırobunda sarılı şekilde duruyor. Kadının bana sesli beyanları var. Çınarcık'ta bana kalacak malın yarısını vermeye razıyım diyerek arıyormuş aylardır.”Ferdi Bey, ayrıca bu kadının dışında başka tanıkların da bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Cumhuriyet Başsavcılığı'na şahit olarak Sultan Abla'yı göstermiştim. Şimdi de Bircan Hanım, Hülya Hanım ve başka bir Sultan var.”Ferdi Bey, olayı aydınlatacak en önemli isimlerden birinin ise aniden ortadan kaybolduğunu öne sürdü:“Bircan Hanım bana ulaşmıştı, itirafta bulunmak istedi. Gizli tanık olması gerektiğini söyledim, kabul etti. Ancak dün bazı tüyolar verince Tuyan Hanım kadının kim olduğunu anlamış, hemen arayıp buluşmak istemiş. Kadın şimdi telefonlarımı açmıyor.”Canlı yayında Esra Ezmeci, ellerine ulaşan başka bir mesajı paylaştı:“Abla, ölmek istiyorum. Ne olur beni annemden kurtar sana yalvarıyorum. ‘Anneni hayatına dahil eden sensin' diyorum, o da ‘ölmüyor bir türlü' diye cevap veriyor.”'Çünkü ölmüyor ama diyor Tuyan. Çünkü sürünecek diyor. Ne zaman abla ne zaman ben ölünce mi? Allah sana o günü gösterecek diyor diğer hanım. Ne olur bir şey yap bu kadın ölsün. Senin çevren çok.'

Ezmeci, bu mesajların incelenmesi için hemen ekibine yönlendirme yaptığını söyledi.





Ferdi Bey, iddiaların üzerini kapatmaya çalışan kişilere de sert tepki gösterdi:“Bunu korumak isteyen herkes, belki iyi niyetli olduğunu düşünebilirim ama biliyorsunuz ki bunu koruyan herkes cinayet ortağıdır. Devletimizin teknolojisi çok ilerledi. Kayıtlar daha çıkmadı ve Türk milleti Korkusuz, birbirine sahip çıkan zeki bir millettir.' ifadelerini kullandı.