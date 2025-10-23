7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre perşembe günü ülke genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ile Tekirdağ illeri için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 28°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıSİNOP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıRİZE °C, 22°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıVAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu