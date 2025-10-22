  • USD: 41,90 - 41,97
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yolcu minibüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü şarampole devrildi 13 yolcu yaralandı.

Ekleme: 22.10.2025 - 16:04 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:08 / Editör: Fehmi Öztürk
Yolcu minibüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı varGaziantep istikametinden Osmaniye yönüne ilerleyen yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

