  • USD: 41,90 - 41,97
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Şeyh Temim ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik diplomasi trafiği kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Doha’daki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Şeyh Temim ile Görüştü
Ekleme: 22.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.10.2025 - 12:16 / Editör: Erhan Şimşek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Şeyh Temim ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik diplomasi trafiği kapsamında Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamında, başkent Doha'da bulunan Emirlik Divanı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında baş başa bir görüşme yapıldı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Şeyh Temim ile Görüştü

Liderlerin görüşmesinin ardından, iki ülke heyetleri bir araya gelecek ve çeşitli alanlarda ortak anlaşmaların imzalanacağı resmi törene geçilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında ekonomi, savunma ve enerji alanlarında iş birliğini kapsayan yeni mutabakatların gündeme gelmesi bekleniyor.