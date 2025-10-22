Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Şeyh Temim ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik diplomasi trafiği kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Doha’daki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik diplomasi trafiği kapsamında Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.Ziyaret kapsamında, başkent Doha'da bulunan Emirlik Divanı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında baş başa bir görüşme yapıldı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Liderlerin görüşmesinin ardından, iki ülke heyetleri bir araya gelecek ve çeşitli alanlarda ortak anlaşmaların imzalanacağı resmi törene geçilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında ekonomi, savunma ve enerji alanlarında iş birliğini kapsayan yeni mutabakatların gündeme gelmesi bekleniyor.