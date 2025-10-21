Çocukların Beynini Çürütüyor!

Yapılan yeni araştırmalar, sosyal medyanın çocukların beyin güçlerini olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.California Üniversitesi San Francisco'nun (UC San Francisco) araştırmasına göre, sosyal medyada daha fazla zaman geçiren çocuklar okuma, kelime bilgisi ve hafıza testlerinde daha düşük puanlar aldı. Üstelik ekranda geçirdikleri süre arttıkça, performansları daha da düştü.The New York Post'ta yer alan habere göre, araştırmacılar, sosyal medya kullanımını da izleyen uzun soluklu Ergen Beyin Bilişsel Gelişim (ABCD) Çalışması kapsamındaki 9 ila 11 yaşlarındaki 6 binden fazla çocuğun verilerini inceledi.Çocuklar, sosyal medya alışkanlıklarının zaman içindeki değişimine göre üç gruba ayrıldı.Birinci grup, çok az ya da hiç sosyal medya kullanmayan çocuklardan oluşuyordu.İkinci grup, başlangıçta az kullanan ancak 13 yaşına geldiklerinde günde yaklaşık bir saatini sosyal medyada geçiren çocuklardı.Üçüncü grup ise bu yaşta günde üç saat veya daha fazla zamanını sosyal medya sitelerinde harcıyordu.Her grup, çalışmanın başlangıcında ve ergenliğin erken döneminde bir dizi bilişsel teste tabi tutuldu.Araştırmacılar, günde yaklaşık bir saatini sosyal medyada geçiren çocukların, hiç kullanmayanlara kıyasla okuma ve hafıza testlerinde bir ya da iki puan daha düşük aldıklarını buldu. Uygulamalara günde üç saat veya daha fazla zaman ayıran çocuklar ise beş puana kadar daha düşük sonuçlar elde etti.Araştırmada yer almayan Northwell Health Cohen Çocuk Tıp Merkezi Pediatrik Nöroloji Direktörü Dr. Sanjeev Kothare, “Hem düşük hem de yüksek sosyal medya kullanımı gösteren gruplarda bu düşük akademik performansın görülmesi dikkat çekici” dedi.Sorunun iki yönlü olabileceğini söyleyen Kothare'ye göre, çocuklar derste sosyal medya kullanarak dikkatlerini dağıtıyor olabilir ya da gece geç saatlere kadar ekranda vakit geçirip uykusuz kalıyor ve ertesi gün yorgun hissediyor olabilirler.Üstelik mesele yalnızca ekran süresiyle ilgili değil. Araştırma, bu olumsuz etkilerin özellikle sosyal medyaya özgü olduğunu ortaya koydu.Dr. Kothare, televizyon izlemek gibi genel ekran kullanımının daha pasif bir etkinlik olduğunu açıklayarak, dikkat gerektirse de aynı anda birden fazla şey yapmaya izin verdiğini belirtti.Dr. Kothare, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ekrana bir gözünüz ve kulağınız takılıyken aynı anda başka bir şeyle de ilgilenebilirsiniz. Ancak sosyal medya bambaşka bir durum. Çok daha aktif bir süreç' dedi.Dr. Kothare, çocukların içerikle doğrudan etkileşime girdiğini ve bunun beynin daha fazla dikkat harcamasını gerektirdiğini; bu durumda beyinin, akademik performansa odaklanmak için yeterli bilişsel enerji veya hafıza kapasitesine sahip olamadığını söyledi.Ergenlerin sosyal medyayla bu kadar yoğun şekilde ilgilenmelerinin zararlı olduğunu kaydeden Dr. Kothare, “Okul saatlerinde ve mümkünse sonrasında da, akademik başarılarını destekleyecek daha yapıcı aktivitelerle meşgul olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Sosyal medyadan uzaklaşmanın faydaları, yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmayabilir. 2023 yılında ABD Sağlık Genel Direktörü, sosyal medyanın çocuklar ve ergenlerin ruh sağlığına zarar verebileceği konusunda bir uyarı yayımladı.Rapor, yoğun sosyal medya kullanımının duyguyla ilişkili beyin bölgelerini etkileyebileceğini, bunun da dürtü kontrolü ve sosyal davranışları etkileyebileceğini; ayrıca depresyon, kaygı ve düşük özgüven riskini artırabileceğini belirtti.Endişeler artarken, ülke genelinde giderek daha fazla okul sınıfta teknolojiyi sınırlamak için adımlar atıyor. Bu yıl New York, K-12 düzeyindeki tüm kamu ve özel okulları kapsayan “ders zili başlangıcından bitimine kadar” akıllı telefon yasağını uygulamaya koydu. Tartışmalı olmasına rağmen, bu politikanın işe yaradığı görülüyor. Bir öğretmen The Post'a, bunun “okullar ve öğrenciler için olan en iyi gelişme” olduğunu söyledi.Şimdi Kothare gibi uzmanlar, ebeveynleri de okul saatleri dışında çocukların sosyal medya kullanımına sınır koyarak bu çabaya katılmaya teşvik ediyor.Dr. Kothare, iyi davranış için verilen olumlu pekiştirmenin her zaman işe yaradığını vurgulayarak, 'Çocukları sosyal medyadan daha az etkilenmeye ve akademik konulara daha fazla odaklanmaya teşvik etmek için onlara hafta sonunda ödüller verebilirsiniz. Bu, onlara bir film izletmek, ekstra spor zamanı tanımak veya en sevdikleri yemeği sunmak anlamına gelebilir. Bence iyi davranış için pozitif pekiştirme, bu çocukları sosyal medyadan uzak durmaya ikna etmenin yolu olur' dedi.