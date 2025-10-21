CHP'li Belediylelerdeki Rüşvet Ağı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik tarafından hazırlanan iddianamede, 7'si belediye başkanı 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında 578 sayfa iddianame hazırlandı.Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü iddianamesinde, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara şüpheli oldu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, yolsuzluk ve para aklama olayları 63 farklı eylemde anlatıldı.Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın 270 yıldan 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi ve 5 milyondan 10 milyon liraya kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya'nın 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'rüşvet alma' suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri istendi.Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. İddianameye göre Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütler şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüşüyor. Bu organize suç yapıları 'beyaz yakalı suç' profili kazanıyor. 2021-2025 arasında suç örgütüne ait aralarında İçkale, Elif LPG, Barka, Bilginay ve Vekontek gibi 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğuna dikkat çekilti.Özellikle Beşiktaş Belediyesi'nde, üst düzey yöneticilere 100 milyon liraya kadar rüşvet verildiği, ödemelerin şoförler aracılığıyla elden yapılarak gizli defterlere kaydedildiği iddia edildi. Belediyedeki danışmanlardan özel kalem müdürlerine kadar birçok kişinin sürece dahil olduğu HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmalarıyla tespit edildi.Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgüt, rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdı. Örgüt, 2020 sonrası özellikle İETT, İSFALT ve İGDAŞ üzerinden alınan ihalelerle büyüdü. En çok ihale alınan belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu belirlendi. CHP'li belediyelerde ihalelere katılacak firmaları doğrudan Aktaş'ın belirlediği vurgulandı.İşte Aktaş örgütünün CHP'li belediyelerden ihale almak için verdiği rüşvetlerin listesi:CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Kullanması için 34 CMN 251 plakalı araç ücretsiz verildi.CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: 2024 yerel seçimlerinden önce 'seçim için destek' adı altında 5 milyon lira rüşvet aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle suç örgütü üyeleri Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve Burak Korzay'a ihale sisteminde belirlenen pay oranında rüşvet verildi.CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 2022'de değeri yaklaşık 10 milyon lira olan Volvo XC60 model araç satın alındı. İhaleler karşılığında nakit ve taşınmazlarla menfaat sağlandı.Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı: 26 Temmuz 2024'te Beltaş A.Ş.'ye ait taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a düşük fiyata satılması sürecinde, Abacı'nın odasında 10 milyon lira nakit teslim edildi. Volvo XC60 aracın alınmasında rol aldı. Araç devri eniştesi adına yapıldı. Taşınır ve taşınmazların değerinden fazla satılması yoluyla menfaat sağlandı.Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş: Taşınmaz satış sürecini takip ederek dolaylı olarak rüşvet ilişkisinde yer aldı.CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: Seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin lira nakit ve araç desteği aldı. Bu destek sonrası Avcılar Belediyesi'nde araç kiralama ihalesi aldı.CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: Seçimde kullanılmak üzere araç desteği sağlandı.CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: Suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler karşılığında 1 milyon dolar verildi. Bu para Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla teslim edildi.CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Seyhan Belediyesi'ndeki usulsüzlük kapsamında para alımı tespit edildi.CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 300 bin dolar nakit teslim edildi. Yumurtalık'taki iki taşınmaz, gerçek değerinin çok üzerinde 20 milyon lira karşılığında yeğeni Uğur Aktaş adına devredildi. Başkanın kuzeni Can Zafer Yaman'a 6 milyon lira teslim edildi.CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Talimatıyla, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para teslim edildi.CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger: Eski Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla çeşitli tarihlerde para alımı sağlandı.Dosyaya göre Aziz İhsan Aktaş, belediyelerdeki yolsuzluk ağını genişletmek amacıyla 2024 seçimlerinden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla daha fazla ihale alabilmek için Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon lira gönderdi. Karabat hakkında da fezleke hazırlandı.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a başkanlık sürecinde aldıkları iki arabanın parasını talep eden ve şantaj yapan kişiler Fahri Aksoy ile Bektaş Yıldız oldu. Şantaj talepleri üzerine Aktaş, belediye yöneticilerine para verdi. Bu para içinde Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğün masraflarının bir kısmı ve bazı belediye görevlileri için çıkan yaklaşık 10 milyon liralık zimmetin ödemesi de yer aldı.Alican Abacı'ya bir Volvo marka araç, Rıza Akpolat'ın ise değeri yaklaşık 9.5-10 milyon lira olan iki aracı, talimat üzerine 15 milyon liraya satın alındı.Seyhan Belediyesi'nde örgütle bağlantılı firmalar tarafından alınan ihaleler karşılığında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a para akışı sağlandığı; Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verildiği belirlendi. Milletvekili Bulut hakkında da fezleke düzenlendi.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, bu görevde bulunduğu dönemde kayıtdışı harcamalara ilişkin oluşturulan listeyi tek tek açıkladı. Tespitlere göre, Akpolat işadamlarından aldığı milyonlarca liralık rüşveti kendi propagandası ve ihtiyaçları için harcadı.Özel kalem müdürü Akçadağ; Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat isimli gazetecilere, Halk TV gibi televizyon kanallarına 'PR kapsamında yapılan ödemeler' gibi birçok alanda para verildiğini söyledi. Listede gazetecilere yönelik verilen rüşvetler dikkat çekti.58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının gazetecilere dağıtıldığını aktaran Akçadağ, ifadesini şöyle sürdürdü: 'Ali Haydar Fırat'a 'Politik Yol' isimli site aldırıldı. Ancak görünürdeki sahibi Fatih Mangal ise de asıl sahipleri siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz ve Ali Haydar Fırat'tır.Sitenin amacı Rıza Akpolat'ın propagandasını yapmaktı. Ali Haydar Fırat'a her ay 5 bin dolar para verilirdi. Ayrıca Beşiktaş'taki Polat Otel'deki ekstra harcamaları karşılanırdı. İstanbul'a geldiğindeki tüm masrafları da karşılanırdı. 'Politik Yol' yazarı Altan Sancar aynı zamanda Rıza Akpolat'a danışmanlık yapardı. Akpolat ile aralarında para ilişkisi vardı.' İfadeye göre 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptandı.Ele geçirilen listeye göre, para Durmuş Y. isimli bir kişiye verildi. Seçim propagandası için televizyonlara çıkarmak maksadıyla gazeteci ve televizyon kanallarına ödeme yapıldı. İsmail Küçükkaya'ya verilen paradan sonra 14 Mart 2024'te Akpolat programa çıkarıldı. 23 Mart 2024'te ise Nevşin Mengü'nün Youtube'da yaptığı program için 200 bin lira verildi. Akpolat, 18 Mayıs 2024'te ise Halk TV'de 'Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar' isimli programa konuk olarak gitti. Karşılığında 650 bin lira ödeme yapıldı.Akçadağ: Ödemeler, gazetecilere belediyedeki şoförler aracılığıyla yapılırdı. Altan Sancar ise parayı bizzat Rıza Akpolat'tan alırdı. Ali Haydar Fırat'a belediyedeki yeğeni aracılığıyla para verilirdi.