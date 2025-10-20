Hafta başında klasik manzara! Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar dakikalarca trafikte beklemek zorunda kaldı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu...
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü; saat 08.17 itibarıyla ise yoğunluk yüzde 71'e çıktı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI
Kozyatağı D-100 karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı.
