Hafta başında klasik manzara! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar dakikalarca trafikte beklemek zorunda kaldı.

Ekleme: 20.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü; saat 08.17 itibarıyla ise yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Kozyatağı D-100 karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı.

