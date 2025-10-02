Sumud Filosu'ndan açıklama! Tüm aktivistlerimiz Aşdod Limanı'nda

Dünya, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu'nu yakından takip ediyor...Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu, İsrail tarafından adeta kuşatma altına alındı.Tüm dünyanın gözü önünde yardımları engelleyen İsrail'in baskınları canlı olarak yayınlandı.Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi'nden geçtiğimiz saatlerde son durum açıklaması yapılmıştı.Açıklamada, İsrail'in filoya yönelik saldırısının ardından yasa dışı şekilde alıkonulan tekne veya gemi sayısının 20 olduğu bildirilmişti.Öte yandan, açıklamada 'Mikeno' adlı geminin temas dışında kalmaya devam ettiği belirtilmişti.'Marinette' isimli gemiyle ise hala iletişim halinde olunduğu ve bu gemide toplam 6 yolcu bulunduğu aktarılmıştı.Sumud Filosu'ndan bir son dakika açıklaması geldi...Filodan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Tüm aktivistlerimiz şu an Aşdod Limanı'nda, sağlıkları iyi ve güvendeler. İsrail'deki bayram tatili nedeniyle süreç biraz uzayabilir, endişe etmemizi gerektiren bir durum değil.Aktivistler Avrupa'ya gidecek.