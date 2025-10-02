  • USD: 41,53 - 41,60
  • EURO: 48,80 - 48,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı

Uluslararası sularda Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısının ardından, yasa dışı şekilde alıkonulan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu. Politis, grevin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuksuz alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığını vurguladı.

Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı
Ekleme: 2.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 2.10.2025 - 13:49 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı
Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladı.

Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı

‘ÖZGÜR KALINANA DEK GREV SÜRECEK'

Mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığı belirtilerek, aktivistlerin, özgür kalana kadar grevi sürdüreceği ifade edildi.

Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı

‘GAZZE'DE YAŞANANLAR SONA ERMELİ'

'Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz' diyen Politis, uluslararası dayanışma hareketlerinin esas hedefinin, Gazze'de yaşananların sona ermesi olması gerektiğini vurguladı.

Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı

‘İNSANLIĞIN GÖREVİ SOYKIRIMI DURDURMAK'

Mesajda, dünya kamuoyuna çağrıda bulunularak, 'Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır' denildi.