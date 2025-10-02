Pendik'te kaçak silah operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak silah imalatı ve satışının önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalarda Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve evde üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı.SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN MAKİNELER ELE GEÇİRİLDİYapılan teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile K.O. (53) ve M.O. (28) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLEREmniyette işlemleri tamamlanarak 'Silah imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.