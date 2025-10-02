Meteoroloji Uyardı! 7 Şehire Sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Kentte yağış beklenmezken, sıcaklıkların 15 ile 23 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bugün Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak yağış etkili olacak.Meteoroloji, özellikle sağanak uyarısı yapılan bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.Bölgelere göre il il hava durumuParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAz bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu°C, 29°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 21°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CParçalı ve az bulutlu°C, 22°CParçalı ve az bulutlu°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı°C, 22°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 24°CParçalı ve az bulutlu°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 30°CParçalı ve az bulutlu°C, 29°CParçalı ve az bulutlu°C, 28°CParçalı ve az bulutlu°C, 29°CParçalı ve az bulutlu