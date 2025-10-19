Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Akıllı telefon pazarının iki devi Samsung ve Apple'ın ultra ince tasarım stratejisi, beklenen ilgiyi görmeyerek hayal kırıklığı yarattı. Samsung'un Galaxy S25 Edge modelinde yaşadığı satış sıkıntılarının ardından, şimdi de Apple'ın iPhone Air modelinin benzer bir kaderi paylaştığı ortaya çıktı. En son raporlara göre, iPhone Air, üst düzey özelliklere ve şık, ultra ince bir tasarıma sahip olmasına rağmen, beklenenden daha yavaş bir taleple karşı karşıya.Japon Mizuho Securities'i kaynak gösteren The Elec raporuna göre Apple, beklenenden düşük talep nedeniyle iPhone Air modelinin bu yılki üretimini yaklaşık bir milyon adet kısmayı planlıyor.Bu durum, Apple'ın genel iPhone stratejisiyle büyük bir tezat oluşturuyor. Zira şirket, serinin diğer üyeleri olan iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin toplam üretimini iki milyon adet artırma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte iPhone 17 serisinin toplam üretim tahmini 2026 başı için 88 milyondan 94 milyon adede yükseltildi. Bu, serinin diğer modellerine olan güvenin tam olduğunu gösteriyor.iPhone Air, lansman döneminde özellikle Çin pazarında hızla tükense de, Batı pazarlarında daha düşük bir ilgiyle karşılaştı. Analistler, bu durumun temel nedenlerini şöyle sıralıyor:Ultra ince tasarımlar genellikle daha düşük batarya kapasitesine ve daha az kamera seçeneğine yol açıyor. Tüketiciler, pil ömrü ve fotoğrafçılık yetenekleri söz konusu olduğunda incelikten feragat etmeyi tercih etti.Kullanıcılar, ya daha uygun fiyatlı olduğu için standart iPhone 17 modelini ya da gelişmiş kamera sistemleri ve premium özellikler sunan iPhone 17 Pro modellerini tercih ediyor. iPhone Air'in fiyat ve özellik dengesi, bu iki modelin arasında kalarak cazibesini yitirdi.Bu düşüş, Samsung'un benzer bir hikayeyle Galaxy S25 Edge modelinin satışlarının yavaşlaması üzerine Galaxy S26 Edge projesini iptal edip, yerine Galaxy S26 Plus modelini geri getirmesiyle de örtüşüyor.Pazar gözlemcileri, Apple'ın bu stratejik ayarlamasının bir geri adım yerine, inovasyon ile pazar beklentileri arasındaki dengeyi bulma çabası olduğunu düşünüyor. Zira iPhone Air'deki kısıntıya rağmen, iPhone 17 serisinin genel performansı son yılların en güçlüleri arasında yer alıyor.