İsrail basınında panik! 'Türkiye, Suriye'deki etkisini büyük ölçüde artırdı'

JNS haberinde, Türkiye'nin İsrail'i çevrelemeye yönelik aktif bir strateji izlediği ve Ankara'nın Gazze anlaşmasından en büyük kazanan olarak çıkabileceği yorumu yapıldı.Haberde, Trump yönetiminin Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının satışına izin verebileceğine dair haberlerin ardından İsrailli gözlemcilerin 'Türkiye bölgedeki en büyük kazanan olabilir' uyarısı yaptığı belirtildi.Reichman Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsü kıdemli araştırmacısı ve İsrail merkezli 'Bölgesel Güvenlik Koalisyonu' üyesi Dr. Ely Karmon, JNS'e yaptığı açıklamada, 'Eğer Başkan Erdoğan Suriye'de askeri nüfuzunu artırmada başarılı olursa hem askeri hem de siyasi açıdan İsrail'i çevrelemede başarılı olacak' dedi.Karmon, 'Başkan Erdoğan, Filistin meselesine büyük önem veriyor, kendisini Filistinlilerin ve Kudüs'teki kutsal mekânların koruyucusu olarak görüyor' ifadelerini kullandı.İsrail merkezli gazeteye göre, Karmon Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunu artırma çabalarına da dikkat çekti.'Esed rejiminin düşüşüyle ve Suriye'de Rusya ve İran'ın zayıflamasıyla Türkiye, özellikle savunma alanında Suriye'deki etkisini büyük ölçüde artırdı.Karmon ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ocak 2025'teki 'Türkiye, Suriye'deki tüm grupların koruyucusudur' açıklamasını hatırlatarak, Ankara'nın yeni dönemdeki stratejik yönünü açıkça ortaya koyduğunu söyledi.Mossad Terörle Mücadele Dairesi'nin eski başkanı Oded Ailam ise İsrail merkezli Mako için kaleme aldığı analizde, Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.Ailam, 'Başkan Erdoğan'ın derin arzularını görmezden gelmek zor,' ifadesinde bulunarak 'Onun arzusu Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ortamı yeniden tesis etmek' dedi.İsrail basınına göre, Ailam Türkiye'nin son yıllarda hem donanmasını güçlendirdiğini hem de savunma sanayiinde bölgesel ortaklıklar kurduğunu belirtti.'Son on yılda Türkiye sadece filosunu gelişmiş denizaltılarla güçlendirmekle kalmadı; hafif bir uçak gemisi geliştirdi, deniz saldırı silahları satın aldı ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerle askeri iş birliklerini artırdı,' ifadelerini kullandı.Ailam ayrıca Türk–Mısır askeri iş birliğinin hızla ilerlediğine dikkat çekerek, iki ülke genelkurmay başkanlarının ortak savunma sanayii projeleri ve tatbikatlar konusunda ilişkilerini geliştirdiklerini ifade etti.'İsrail Gazze anlaşmasını kutlayabilir, ancak uyanık olmalı,' diyen Ailam, 'Eğer Akdeniz bir oyun tahtasıysa, Başkan Erdoğan sadece bir veziri değil, tüm filoyu sahaya sürmüş durumda,' ifadeleriyle endişesini dile getirdi.