Freni tutmayan nar yüklü TIR inşaat alanına yuvarlandı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halinde olduğu sırada freni tutmayan nar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine inşaat alanına yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ş.E yönetimindeki tır, Devrant rampasından şehir merkezi istikametine seyir halinde iken, freni tutmaması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yapımı süren inşaat alanına yuvarlandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.