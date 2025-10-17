Belediyecilikte Gaziantep modeli! CHP belediyeciliğine ders niteliğinde hamle

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de en başarılı belediyelerden biri olarak dikkat çekiyor.Hemen her alanda geliştirdiği yeni uygulamalarla yönetimde fark yaratan şehirde Başkan Fatma Şahin de en başarılı başkanlar arasında yer alıyor.Türkiye'de özellikle CHP'nin elindeki büyükşehirlerde su ve çevre krizi yaşanırken Gaziantep, bu alanda da yine kendine özgü yönetim anlayışıyla örnek oluyor.Şehirde hizmet veren Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisi, şebekede kullanılan suyun yüzde 99'unu arıtıyor ve tarımda kullanıma sunuyor.Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Şahin, bu alandaki yeni projelerini de müjdeledi.Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Şebekede kullanılan suyun yüzde 99'unu arıtıyor, tarımda tekrar kullanılmasını sağlıyoruz.Bunu yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesislerimizle başardık.Üstte gördüğünüz tesis Türkiye'nin en büyüğü, biz yaptık.Alttakini de biz yapacağız, dünyanın en büyük ikinci tesisi olacak.Biz buna belediyecilikte Gaziantep modeli diyoruz.'