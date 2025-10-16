İstanbul barajları dolmuyor! Son bir yılın en düşüğü

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağış barajları dolduramadı. Aylardır büyük bir düşüş gözlemlenen barajlarda sağanağa rağmen herhangi bir yükseliş olmadı. İSKİ'nin verilerine göre; son bir günde baraj doluluk oranı yüzde 0,20 daha düştü.

İstanbul'u birkaç gündür etkisi altına alan yağışlı hava barajlara yaramadı. İSKİ'nin 16 Ekim 2025 tarihli verisine göre; baraj doluluk oranları yüzde 24,75 olarak ölçüldü.İSKİ'nin sitesinde yer alan bir tabloda; Ekim ayındaki baraj doluluk oranının son bir yılın en düşüğü olduğu gözlemlendi. Kasım 2024'te baraj doluluk oranı yüzde 28,24 olurken Ekim 2025'te ise bu oran 24,75'e kadar geriledi.İstanbul'daki barajların son durumu ise şöyle:Ömerli Barajı yüzde 15,61Darlık Barajı yüzde 38,72Elmalı Barajı yüzde 49,69Terkos Barajı yüzde 30,14Alibeyköy Barajı yüzde 13,95Büyükçekmece Barajı yüzde 29,52Sazlıdere Barajı yüzde 27,19Istrancalar Barajı yüzde 28,93Kazandere Barajı yüzde 2,57Pabuçdere Barajı yüzde 10,16