Cevdet Yılmaz açıkladı! 2026'da hedef...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin olarak kamuoyuyla, büyüme, enflasyon ve işsizlikle ilgili beklenti rakamlarını paylaştı.Yılmaz, 'Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz' dedi.Cevdet Yılmaz, 'Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir' diye konuştu.Yılmaz, '2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir.' dedi.Yılmaz, '2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz.' açıklamasında bulundu.Enflasyonla ilgili rakamlar da paylaşan Cevdet Yılmaz, '2026'da yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 16' dedi.