Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 48 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince 1 Temmuz - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında yaptıkları Uyuşturucu operasyonları kapsamında 210 ayrı yapılan operasyonlarda toplam: 317 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 48 kişi tutuklanırken 269'u Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 4 kilo 53 gram esrar, 2 kilo 487 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram Bonzai, 542 gram kokain ve 19,34 gram eroin olmak üzere toplam 8 kilo 251 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 28.517 adet Sentetik Karnabinoid (A4), 7 bin 206 adet sentetik ecza ile 42 adet Hint keneviri ele geçirildi.