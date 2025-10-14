Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rolü Avrupa basınında!

Gazze'de ateşkes anlaşmasının korunması ve barış amacıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde 'Barış Zirvesi' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da 'Niyet Beyanı'nın imza törenine iştirak etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecindeki rolü Avrupa medyasında geniş yankı buldu. Çeşitli haber kuruluşları Türkiye'nin rolüne dair dikkat çeken analiz haberlere imza attı.Fransa merkezli Les Echos, Ankara'nın müzakerelerin sonuçlanmasında belirleyici bir etkisi olduğunu yazdı.Haberinde, 'Gazze Barış Anlaşması: Türkiye'nin Kritik Rolü' başlığını kullanan Fransız gazete, ABD, Katar ve Mısır'ın Hamas'ı ikna etme girişimlerinde başarısız kaldığını, ancak Türkiye'nin devreye girmesiyle anlaşmanın kısa sürede tamamlandığını belirtti. Gazete, Türkiye'yi 'Gazze'deki barış anlaşmasının gizli ama kararlı arabulucusu' olarak niteledi.Alman basını da Türkiye'nin diplomatik hamlelerini yakından izliyor. Frankfurter Rundschau, 'Ankara da yoğun bir şekilde dahil oldu' başlıklı haberinde, Türkiye'nin Orta Doğu'da giderek daha fazla söz sahibi olduğuna vurgu yaptı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin erişemediği bir kanalla Hamas ile doğrudan temas kurarak barış sürecinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi. Gazete, bu durumun Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde de nüfuzunu artırdığı değerlendirmesinde bulundu.Frankfurter Rundschau, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesi yakından takip etmesinin önemli bir adım olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Gazze'ye görev gücü göndermesinin Ankara'nın bölgesel gücünü pekiştireceğinin altı çizildi.Aynı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye, Libya ve Irak'ta yürüttüğü aktif dış politikaya dikkat çekilerek, 'Erdoğan'ın hedefi, Türkiye'yi bölgesel bir güç ve Avrupa için güvenilir bir güvenlik ortağı haline getirmektir' ifadelerine yer verildi.Bir diğer Almanya merkezli Stuttgarter Nachrichten (StN) ise haberinde, 'Erdoğan Ortadoğu'nun kilit ismi haline geliyor' başlığını kullandı. StN, Türkiye'nin Gazze barış sürecindeki girişimleriyle bölgesel dengelerde merkezi bir aktör olarak öne çıktığını vurguladı.Haberde, Ankara'nın Suriye, Libya, Irak ve Lübnan'daki gelişmeler üzerinde artan etkisine dikkat çekilerek, bu hamlelerin Türkiye'yi bölgesinde güçlü bir konuma taşıdığı belirtildi.