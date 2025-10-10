Bugün Hava Nasıl Olacak ?

Ege Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 24, Denizli'de 21, Afyonkarahisar'da 17 derece ölçülüyor. Bölgenin hafta sonunu da benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesinde de parçalı ve az bulutlu bir hava var. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu ancak yer yer doğu kesimlerinde bulutlar yoğunlaşabiliyor. Sıcaklıklar bölgede en yüksek 16-17 derecelerde ölçülüyor.Karadeniz Bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar Bolu'da 16, Samsun'da 22, Trabzon'da 21 derece ölçülüyor. Yağışların cumartesi günü de devam etmesi bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu bir hava var. Bölgenin kuzeyinde sağanak yağışlar da etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları ise genellikle 15 ile 20 derece arasında ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Bölgede sıcaklıklar 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Cumartesi günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.