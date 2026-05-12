Özel'in Yakın Arkadaşına Gözaltı! Özkan Yalım'ın İfadeleri Sonrası Harekete Geçildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan '1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim' ifadelerinin ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı.Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde 2023 yılındaki CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini söyledi. Yalım, paranın 200 bin lirasını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de CHP il başkanlığı binası yakınında Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirhan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini belirtti.Yalım ayrıca Özel'in babası adına ayrılan bir aracın yaklaşık 180 bin TL fiyat farkını da kendisinin ödediğini beyan etti. İtiraflarına devam eden Yalım, Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP'e dönüşüm işlemlerinin İstanbul'da bulunan Dizayn Oto tarafından yapıldığı, bu işlemlerin Uşak Belediyesi tarafından 170 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını kaydetti. Yalım ayrıca, 2022 yılında Özel'in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özel'in kendisinden bir çanta daha istediğini ve bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini söyledi.Ayrıca 2019 yılında aldığı ve değeri o dönem 5-6 bin TL civarında olan bir saatin Özel tarafından beğenilmesi üzerine aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettiğini belirtti. Özkan Yalım, Uşak'taki Yalım Garden Otel'de Özel ve kurmaylarının defalarca konakladığı, ancak emniyet bildiriminden kaçınmak ve ücret ödememek adına hiçbir kayıt açılmadığı belirtildi. Bu durumun, 'kayıt dışı siyasi ilişki ağını' gizlemek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.