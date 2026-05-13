Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 16°C, 23°CSabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 13°C, 23°CBu akşam saatlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.SAKARYA 15°C, 27°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluÖğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 15°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 26°CParçalı ve az bulutluBURDUR 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY 16°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 11°C, 27°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 13°C, 22°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 16°C, 20°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 8°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 17°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 15°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu