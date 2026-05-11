WhatsApp Plus Erişime Açıldı! İşte Özellikleri Ve Fiyatı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına ayrıcalıklar sunan ücretli abonelik paketi WhatsApp Plus'ı iOS'ta test etmeye başladı. Android cihazlarda kademeli olarak başlatılan erken denemelerin ardından, premium plan artık App Store üzerinden indirilebilen son güncellemeyle iPhone kullanıcılarının beğenisine sunuldu.WABetaInfo'nun haberine göre, Plus aboneliği yalnızca WhatsApp Messenger uygulaması için geçerli olacak ve WhatsApp Business hesaplarını kapsamayacak. Tamamen isteğe bağlı olan paket, uygulamanın temel mesajlaşma ve arama işlevlerinde hiçbir kısıtlamaya veya gizlilik değişikliğine yol açmıyor.Ücretli plana katılmayan kullanıcılar, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm standart özelliklerden eskisi gibi yararlanmaya devam edebilecek. Yeni model yalnızca, daha fazla kontrol sahibi olmak ve arayüzü kişiselleştirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.Uygulama ayarları üzerinden hesaplarına tanımlandığını gören kullanıcılar, resmi kontrol paneline girerek aboneliklerini başlatabiliyor. WhatsApp Plus abonelerine sunulan altı özellik şu şekilde sıralanıyor:Arayüzdeki klasik yeşil tonu değiştirmek isteyen aboneler, aralarında Canlı Mavi, Kraliyet Moru, Derin Lacivert, Parlak Lavanta, Karakalem Gri, Mercan Turuncusu, Orman Yeşili, Camgöbeği, Bordo, Kum Beji, Zümrüt Yeşili ve Pembe gibi seçeneklerin yer aldığı toplam 18 farklı renk tonundan birini seçebiliyor. Seçilen renk tüm arayüze uygulanıyor.Klasik logodan sıkılanlar için 14 farklı uygulama simgesi seçeneği sunuluyor.Standart sürümde en fazla üç sohbetin başa tutturulmasına izin verilirken, Plus aboneleri sık görüştükleri kişileri veya önemli grupları kaybetmemek adına en fazla 20 konuşmayı listenin en üstüne sabitleyebiliyor.Kullanıcılar iş, aile veya diğer kategorilere ayırdıkları sohbet listelerine tek bir hamleyle ortak tema, bildirim sesi ve arama zili atayabiliyor.Gelen aramaları diğer uygulamalardan ayırt etmeyi kolaylaştıran Flutter, Tempo, Ripple, Quest, Drum, Murmur, Flux, Meadow, Bubble ve Carnival isimli 10 yeni zil sesi kütüphaneye ekleniyor.WhatsApp Çıkartma Mağazası, animasyonlu katman efektlerine sahip özel paketler sunuyor. Aboneliği bulunmayan kişiler de Plus kullanıcıları tarafından kendilerine gönderilen premium çıkartmaların hareketli efektlerini sohbet ekranında görebiliyor.WhatsApp Plus abonelik paneli, Avrupa'daki kullanıcılar için aylık 2,49 euro fiyat etiketi gösteriyor. Fiyatlandırma bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Paketin ücreti Pakistan'da aylık 229 PKR, Meksika'da aylık 29 dolar olarak belirlendi. WhatsApp Plus Türkiye fiyatıysa henüz belli olmadı.Aylık abonelik modeliyle çalışan sistem, kullanıcı tarafından iptal edilmediği sürece her fatura döneminde otomatik olarak yenilenecek