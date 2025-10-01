Yürekleri ağza getiren kaza! Otomobil benzinliğe uçtu

Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Oğuzlar Mahallesi, Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp kovasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, savrularak bir benzinliğe girdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralının olmadığı, maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü M.S., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.