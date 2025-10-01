  • USD: 41,51 - 41,59
Okul servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenci servisi ile tır, çarpıştı. Meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte 14 öğrenci yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 1.10.2025 - 19:07 Güncelleme: 1.10.2025 - 19:10 / Editör: Fehmi Öztürk
Okul servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandıAlınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erciş Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen öğrenci servisiyle bir tır, bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.