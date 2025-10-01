  • USD: 41,51 - 41,59
MSB duyurdu! Sumud'dan 11 kişi tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Ekleme: 1.10.2025 - 18:27 Güncelleme: 1.10.2025 - 18:31 / Editör: Fehmi Öztürk
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.