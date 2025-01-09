Yediği tatlı sonu oluyordu! Midesinde 3 adet cam parçası çıktı

Olay, Keçiören ilçesindeki bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre, arkadaşları ile AVM'de bir kafede tatlı yemeye giden Burak Taştan isimli bir vatandaşın yediği tatlının içerisinden cam parçası çıktı. Olayın ardından hastaneye giden Taştan, endoskopi sonuçlarında midesinde 3 adet cam parçası olduğunu öğrendi. Taştan, bunun üzerine kafeden şikayetçi oldu.Keçiören'de bulunan bir alışveriş merkezine tatlı yemeye gittiğini söyleyen mağdur Burak Taştan, “Benim sağ dişimde dolgu olduğu için bundan dolayı sert tatlılar yiyemiyordum. Yumuşak bir tatlı söyledim. Tatlıyı kendileri üretiyorlarmış. Tatlımızı yerken son kaşığa gelmiştik ve bu son kaşığı yerken sol dişime bir şey takıldı. Ben de merakımdan fındık gibi bir şey zannedip ısırdım. Isırınca da patlama yaptı. Bu sıra içerisinde de dudağımın içerisinden biraz kan geldi. Elimle kontrol ettim, çıkardım ve cam olduğunu gördük. Garsonların eli ayağı birbirine dolaştı. Mekanda oturan müşteriler dahil bir değişik oldu. Hemen elimi ve yüzümü yıkadım. Yıkadıktan sonra da buranın patronu geldi. ‘Ne yapabilirim' diye bir bir cümle kullandı. Bunu kullanınca ben de sinirlenip direkt hastaneye gittim ve tedavi sürecimi başlattım” ifadelerini kullandı.Midesinde 3 adet cam parçası olduğunu öğrendiğini belirten Taştan, “Bu camlara endoskopi tarafından bakıldığında boğazımda yoktu. Ama bu camlar tabii ki bir süre içerisinde benimle birlikte kalmak zorundaydı. Bu camlarla birlikte bir hafta boyunca bir imtihanım oldu. Bir hafta boyunca ne yemek yiyebildim, ne içecek içebildim. Kendilerinden zaten davacı olmuştuk. Bu bir hafta içerisinde altı buçuk kiloluk kilo kaybettim. Çünkü idrar yoluyla ya da diğer yol ile çıkacaktı. Bu cam tabii ki de benim aşırı derecede korktuğum bir şey. Bu süre zarfında da kilo kaybından sonra bir lavaboya gittim. Lavaboda da makat bölümümü yırttı. Tekrardan tedavi sürecim başladı. Ünlü bir mekan, ünlü bir iş yeri yani. Günlük milyonlarca insanın uğradığı bir yer. Bu benim başıma geldi ama diğer insanların başına gelmesini istemiyorum. Bu süre zarfında arkadaşların vermiş olduğu ifade yani savunmaları çok komik. Bu bir kaza denildi. Yani sonuç olarak bu benim ölümüme kadar sebebiyet verebilirdi” diye konuştu.Taştan, belgelerin, camın olduğuna ve parçalandığına dair her şeyin elinde mevcut olduğunu söyleyerek, “Biz de esnafız. Biz bu kişilere ulaşım sağladık. Dedik ki hani olabilir, kaza hani ustası camı kırmış olabilir, bardak kırılmış olabilir. Sonuç olarak tatlıları kendileri yapıyor. Her şey olabilir. Ama biz bunlara ulaştığımızda, 'bizlere ne yaparsan yap elinden geleni ardına koyma' gibi cümleler kullandı. Bu insanın gerçekten canını çok sıkıyor. Çünkü bu bir insanın canına kastetmek demektir. Bu mekana günde yani dediğim gibi bir sürü insan uğruyor ve benim başıma geldi. Türkiye gibi. Cama artık o kadar korkum oldu ki şu anda plastik kaplarla yiyorum. Karton bardakta çay içebiliyorum ve bu süre ortalama bende bir senedir bu şekilde. Psikolojik destek de aldım. Yani bu olay arkadaşlarım tarafından da dalga konusu oldu, arkadaşlarım bile çok güldü. Hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak inanılmaz derecede çöktüm. Bunun gerekli tüm işlemlerini yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti adaletine gerçekten güveniyorum ve adalet yerini bulacağını inanıyorum” şeklinde konuştu.