Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi: 5 gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.Bu kapsamda da denetimler, hız kesmeden devam ediyor.Hayrabolu Aydınevler Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda yakalanan K.Ç. adlı şüphelinin üst aramasında 28 adet sentetik hap ve 1,89 gram bonzai ele geçirildi.Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde G.U. ve N.B.'nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda da 10 kök kenevir, 540 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi, 1 fan, 7 metre havalandırma borusu, 2 termometre, 1 hava nemlendirici, 5 led aydınlatma sistemi, 4 litre sıvı bitki besleyici, 1 zamanlayıcı, 40 kilitli poşet, bin TL ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde İ.K.'nin evinde yapılan aramada ise 640 gram bonzai ve 1 hassas terazi bulundu.Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.A.'nın ikametinde yapılan aramada ise 212 adet ecstacy hap, 6 gram esrar, 1 esrar öğütücü aparat, 1 iklimlendirme çadırı, 1 fan, 2 metre havalandırma borusu, 1 havalandırma motoru, 1 termometre, 2 adet led aydınlatma sistemi, 4 litre sıvı bitki besleyici, 1 litre pH düşürücü, 1 zamanlayıcı ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.