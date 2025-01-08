Bitlis'te terör operasyonu: Suriyeli terörist yakalandı

MİT ve jandarma, yaptıkları ortak çalışmayla Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesini, operasyonla yakaladı.

Güvenlik güçeri teröre ve teröristlere göz açtırmıyor.Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.A.'nın (32) yakalanması için harekete geçildi.ORTAK OPERASYONLA YAKALANDIYapılan çalışmaların ardından 2 gün önce operasyon düzenlendi. Yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi S.K.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.