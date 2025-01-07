Adıyaman'da yaban keçisi avlayanlara tazminat cezası

Kaçak avcılık ile mücadele sürüyor...Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılığın önüne geçmek için kar kış, gece gündüz demeden yıl boyu denetim yapıyor.Denetimler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan avcılar büyük maddi cezalar ödüyor.Yaban keçisi avlayan bir kişiye verilen ceza 650 bin TL iken, ayrıca 5-10 bin arasında da idari para cezası uygulanıyor.Sadece yaban keçisi değil, diğer avlanması yasak yaban hayvanları için de ceza miktarları değişiyor.Adıyaman'da varlığı bilinen sırtlanı vuran bir avcı ise 1 milyon 200 bin TL tazminat ödüyor. Ceza miktarlarının 1 Nisan itibariyle artacağı öğrenildi.Dağlık bölgelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler tarafından yakalanan avcıların üzerindeki silahlar ve av belgeleri kontrol ediliyor.Kaçak ava çıktığı belirlenen kişilere, 4915 kara avcılığı kanununa göre işlem başlatılıyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü Dengir Turanlı, şu sözleri sarf etti:Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak av koruma ve kontrol çalışmalarımız yıl boyu devam etmektedir. Amacımız, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmalarını ve gelişmelerini sağlamak. Yasak avlanmanın özellikle kontrol altına alınmasını, yaban hayatını yönetimini sağlayıp, toplumun bilinçlendirilmesini ve yaban hayatının suç ve kabahatlerin takibini yapmaktır. Geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde yaptığımız av koruma ve kontrol çalışmalarında 81 kişiye idari para cezası düzenleyip, 27 kişiye de tazminat cezası uyguladık. Ortalama 2 milyona yakın bir tazminat ve idari para cezası kesildi. 4915 sayılı kara avcılığı kanunu ve 2024-2025 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yıl boyu yedi yirmi dört av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz. Tazminat cezası 650 bin lira, idari para cezası da avcının belge eksikliğine göre değişmektedir.