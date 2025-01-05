Marmaraereğlisi Tekirdağ bölgesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti (05.01.2025-12.39)

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 5 Ocak 2025 bugün meydana gelen depremler.Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:5 Ocak 2025 tarihinde saat 12:39'da Marmaraereğlisi Tekirdağ bölgesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.0 km olarak belirlendi.5 Ocak 2025 tarihinde saat 06:46'da Datça Muğla bölgesinde 2.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.0 km olarak belirlendi.5 Ocak 2025 tarihinde saat 00:33'de Ayrancı Karaman bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.7 km olarak belirlendi.