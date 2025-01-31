Türkiye Eurofighter için ilk adımı attı! Gözler İngiltere’de

Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için resmi fiyat teklifini beklerken, Almanya ve Fransa'nın Meteor füzelerinin satışına onay vermesi, Atina'da büyük endişeye yol açtı.Türk Savunma Bakanlığı yetkilileri, Reuters haber ajansına İngiltere ve İspanya ile teknik gereksinimlerin iletildiğini ve sürecin hızlandığını belirtti. Almanya'nın başlangıçtaki muhalefetini geri çekmesi, Fransa'nın ise Meteor füzeleri konusunda engelleri kaldırması Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini ciddi şekilde güçlendirecek.Yunanistan, Rafale jetleriyle sağladığı avantajın ortadan kalkmasından endişe ederken, Türkiye'nin hava üstünlüğü konusundaki stratejik hamleleri Ege ve Doğu Akdeniz'de güç dengesini değiştirmeye hazırlanıyor.Fransa Türkiye'ye Meteor füzelerinin satışı konusunda daha temkinli bir tavır sergiliyordu. Ancak İngiltere'nin devreye girmesiyle Paris yönetimi tutumunu değiştirdi ve Türkiye'ye Meteor füzelerinin tedarikine zımni onay verdi.Türkiye'nin Eurofighter ve Meteor füzeleriyle hava gücünü artırması Atina'da büyük endişeye yol açtı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer ile bir araya gelerek, Paris'in resmi tutumunu netleştirmek için baskı yaptı.Dendias yaptığı açıklamada, “Meteor füzelerinin Türkiye'ye satışı, Yunanistan'ın ulusal güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor” diyerek, Fransa ile 2021 yılında imzalanan savunma anlaşmasına vurgu yaptı. Atina yönetimi, bu satışın gerçekleşmesinin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine zarar vereceğini iddia etti.Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını envanterine katması ve Meteor füzeleriyle donatması, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini büyük ölçüde artıracak.Meteor füzesi, 160 km'den fazla menzile sahip olup, elektronik harp ortamlarına karşı üstün direnç sağlayan radar arayıcı başlığı ile donatıldı. Ramjet motoru, füzenin uçuş sırasında enerjisini koruyarak kaçışa izin vermeyen geniş bir angajman bölgesi oluşturmasına imkan tanıyacak.