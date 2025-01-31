Konut setköründe yeni hamle: Dev kampanya geliyor! Yeni fon kuruluyor

Emlak Konut GYO, 2025 yılına hareketli giren konut sektörüne dinamizm kazandırmak için kolları sıvadı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024'te yüzde 20.6 artışla yaklaşık 1.5 milyon konut satıldığını belirterek, 'Yılın son aylarında yaşanan bu artış, sektördeki güçlü talebin devam ettiğini ortaya koyuyor' dedi.Sektörde yeni ve dinamik bir dönem başladığını söyleyen Yılmaz, 'Bu yıl beklenen faiz düşüşleriyle birlikte, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek' dedi.Emlak Konut GYO'nun 2024 yılı satış sonuçları ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladığı toplantıda konuşan Yılmaz, özellikle 2025 yılında Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF'ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi çeşitli finansal enstrümanları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirterek, bu finansal enstrümanlarla aktif büyüklük ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.Şirket, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL'lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.Yılmaz, hayata geçirilecek GYF ile ilgili şu bilgileri verildi: 'Bu fon, şirketimizin finansal esnekliğini artırırken yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir getiri sunmayı amaçlıyor.Ziraat Portföy işbirliğiyle hayata geçireceğimiz bu fon, stratejik bölgelerdeki nitelikli projelerimize yatırım yapma imkânı tanıyacak.Gayrimenkul Sertifikaları (GYS) ile ilgili önemli bir aşamaya geldik. Bu yeni finansal enstrümanın tüm detay ve avantajlarını, yakın zamanda paylaşacağız.'Emlak Konut GYO'nun 2025 hedeflerinden de söz eden Yılmaz, 'Daha önce olduğu gibi hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz' dedi.Emlak Konut, bu yıl öncelikleri arasında deprem bölgesi olmak üzere toplamda 102 bin bağımsız bölümün teslimini hedefliyor.Şirket ayrıca bu yıl, 45 yeni ihale gerçekleştirmeyi ve bu ihalelerle birlikte 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi planlıyor.Yılmaz, Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş.'nin (EPP), 2025 yılı içerisinde halka arz çalışmalarına başlayacakları bilgisini paylaştı.