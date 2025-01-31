İstanbulluyu canından bezdiren metrobüs yoğunluğu

Milyonlarca vatandaşa ev sahipliği yapan megakent İstanbul'un belki de en önemli sorunu ulaşım çilesi.CHP yönetimindeki İstanbul'da yıllardır çözülemeyen bu sorun katlanarak büyüyor.Yaşanan sıkıntıların yerini çözümler alması bekleniyorken, İstanbullu 'artık yeni bir sorunla karşılaşmayalım' diye düşünme noktasına geldi.Yaklaşık nüfusu 16 milyonu aşan megakentte, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluklar, araç trafiğinin yanı sıra insan trafiği oluşmasına da neden oluyor.Zamansız başlatılan ve bitmek bilmeyen çalışmalar da bu yoğunluğu adeta körüklüyor.Ancak sabah-akşam sıkça ortaya çıkan manzara, CHP'li İBB yönetimi tarafından önemsenmiyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için çalışmalarını sürdürürken metrobüs duraklarındaki yoğunluğu önemseyen olmuyor.İşte metrobüs duraklarından 'insan trafiği' manzaraları...