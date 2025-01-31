İmamoğlu geri adım attı! Savcılıktaki ifadesinde sözlerini yumuşattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. 'Tehdit', 'Kamu Görevlisine Hakaret' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Göstermek' suçlamaları yöneltilen İmamoğlu, daha önce kamuoyunda büyük tartışma yaratan ifadeleri için savcılıkta geri adım attı. Kamuoyunda sert muhalefet tonu takınan İmamoğlu, savcılıkta daha ılımlı bir üslup benimsedi.SERT AÇIKLAMALAR, SAVCILIKTA YUMUŞADIİmamoğlu'nun soruşturma konusu olan açıklamaları, siyasette tepkilere neden oldu. 'Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın... Sabahın köründe evinden kimse alınmasın... Söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim' diyen İmamoğlu savcılıkta bu sözlerin tehdit olmadığını savundu. İmamoğlu ifadesinde 'Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır.' diyerek sözlerini yumuşattı.Savcılıktaki ifadesinde, 'Benden ancak yargı üzerindeki hakimiyetini kaybetmekten korkanlar tehdit algılar' diyerek açıklamalarının sert algılanmasının siyasi olduğunu iddia etti. Ancak kamuoyunda, İmamoğlu'nun tehdit içeren bir dil kullandıktan sonra savcılıkta geri adım attığı değerlendirmeleri yapıldı.SAVCILIKTA 'AİLE ŞEFKATİ' VURGUSU'İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'nın sabaha karşı polis tarafından gözaltına alınmasını eleştirirken kullandığı sözleri için 'Bir abi, bir baba şefkatiyle söyledim' diyerek savcılıkta daha savunmacı bir üslup takındı. Ancak kamuoyunda bu açıklamalar, İmamoğlu'nun önceki sert üslubunu yumuşatma çabası olarak yorumlandı. Savcılık sorgusunda, 'Demokratik düzenin bir gereği olarak uğradığımız haksızlıkları milletimizle paylaşmak; yaşanan usulsüzlükleri eleştirmek ne zamandan beri tehdit sayılmıştır?' diyerek sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Ancak, İmamoğlu'nun meydanlarda tehdit içeren ifadeler kullanarak tabanını konsolide etmeye çalıştığını, ancak savcılıkta sözlerini geri almak zorunda kaldığını öne sürdü.MEYDANLARDAKİ SERT ÜSLUP, SAVCILIKTA DEĞİŞTİDaha önce yargının siyasallaştırıldığını öne sürerek meydanlarda yaptığı konuşmalarda agresif bir üslup takınan İmamoğlu, savcılıktaki ifadesinde 'Kimsenin onurunu, şerefini zedeleyecek bir söylemde bulunmadım' diyerek geri adım attı. İmamoğlu, meydanlardaki konuşmalarında sıkça dile getirdiği 'Bu bizim sözümüzdür!' ifadesini savcılıkta da yineledi. Ancak söylemlerine eklediği vurgular, kamuoyunda sözlerini yumuşattığı izlenimini doğurdu. İmamoğlu'nun 'halkın adalet mücadelesi' vurgusu yaparak geri adım atmamak için çaba gösterdiği ancak önceki açıklamalarındaki keskin ifadeleri törpülediği görüldü.'BAŞSAVCIYA SESLENDİM AMA HAKARET ETMEDİM'Soruşturma konusu olan ve büyük tartışma yaratan 'Bak Başsavcı, sana söylüyorum…' sözleri hakkında da İmamoğlu savcılıkta 'Soruşturma konusu olay olan ve 'Bak Başsavcı sana söylüyorum…' şeklinde devam eden konuşma içeriğinde kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem ve hitap içerisinde bulunmadım. Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğinden bahisle bir söz sarf etmedim. Ve aynı şekilde herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım. Böyle bir hareket ve eylem içerisinde bulunmam mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.