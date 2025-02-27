Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların: İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece artması bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri, Edirne ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurluParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve az bulutluANTALYA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 2°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Karabük çevreleri ve Düzce'nin kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yağmurluSİNOP °C, 9°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluAMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Ardahan ile Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı ve az bulutluVAN °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -6°C, 10°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP -2°C, 12°CParçalı ve az bulutluSİİRT -2°C, 7°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 0°C, 12°CParçalı ve az bulutlu