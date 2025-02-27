Bakan Tunç: Adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 10 bin 237'ye yükselttik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgelerin coğrafi durumlarını, yargı çevrelerini ve iş yükünü dikkate alarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 28 ağır ceza mahkemesi, 2 çocuk ağır ceza mahkemesi, 49 asliye ceza mahkemesi, 15 infaz hakimliği, 7 sulh ceza hakimliği, 17 asliye hukuk mahkemesi, 19 aile mahkemesi, 1 asliye ticaret mahkemesi, 14 iş mahkemesi, 3 tüketici mahkemesi, 2 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, 26 sulh hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 183 yeni mahkeme kurduk. Böylece son 2 yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949'a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısı toplam 10 bin 237'ye yükseltmiş olduk.Yeni kurduğumuz mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.