Çağlayan'da CHP'lilerden skandal provokasyon: İmamoğlu'nu bahane ettiler, polislere saldırıp taşkınlık çıkardılar!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı. İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan CHP'liler ise provokasyona girişti. Polislere saldıran CHP'li grup rezil görüntülere imza attı. Öte yandan; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın polisi kovaladığı görüntüler de tepki çekerken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li bir yetkilinin "Toma'yı yan yatırırız" şeklindeki konuşması da skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi. Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi alındı.CHP'Lİ GRUP TAŞKINLIK ÇIKARDIİfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle CHP'li kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. CHP'li grup taşkınlık çıkardı, polislere saldırdı.Öte yandan İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı.Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.'TOMAYI YAN YATIRIRIZ'CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisleri adeta tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, 'Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait.' dedi. CHP'li yetkilinin ise, 'Biz bunu yan yatırırız' cevabını verdiği görüldü.CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın da polisleri kovalayıp saldırdığı görüntüler rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.SORUŞTURMALARİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.Başsavcılıkça ayrıca İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma açılmıştı.İmamoğlu, hakkında yürütülen bu iki soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa çağrılmıştı.