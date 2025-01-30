TEM'de korkunç kaza! Cip sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi.Ankara istikametine giden Volkan Artun idaresindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cip devrilirken, araçtan fırlayan sürücü Volkan Artun, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak devrilen cipe çarptı.Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Volkan Artun ve Ş.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Artun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.