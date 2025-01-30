ÖSYM duyurdu: 2025 YDS geç başvuru tarihleri belli oldu!

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavı, 9 Mart tarihinde yapılacak. Bu kapsamda ise başvurular 22-29 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2025 YDS geç başvuru tarihleri belli oldu mu? YDS geç başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...2025 YDS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİYDS başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar için YDS geç başvuru günü 7 Şubat 2025 olarak belirlendi.2025 YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?Geç başvuru yapacak kişilerin sınav ücretleri, yüzde 50 zamlı olacak. Başvuruların yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi, bankalardan ödeme yapılmaması gerekiyor.2025 YDS-1 geç başvuru ücreti 1.125 TL'dir.