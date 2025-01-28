Konya'da fuhuş operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Konya'da gece saatlerinde fuhuş operasyonu vardı..Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 36 ekip 105 personelle fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma suçlarına istinaden Karapınar’da bulunan 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Zeki Dursun'un haberine göre gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda toplam 237 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 adet pompalı yivsiz av tüfeği ve 6 adet av fişeği ele geçirildi.Yabancı uyruklu 11 mağdur şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin tamamı Karapınar Adliyesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeki Dursun Konya