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Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin ailelerine küfür etmişlerdi: 3 vicdansız daha yakalandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bazı vicdansızlar ise hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp küfür ve hakaretler etti. Başlatılan soruşturmada 3 şüphelinin dün yakalandığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin daha yakalandığını açıkladı ve "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 27.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:32 / Editör: Atilla Özbir
Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin ailelerine küfür etmişlerdi: 3 vicdansız daha yakalandı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bazı vicdansızlar ise hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp küfür ve hakaretler etti. Başlatılan soruşturmada 3 şüphelinin dün yakalandığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin daha yakalandığını açıkladı ve "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18'den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadelerine yer verdi.