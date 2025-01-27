Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin ailelerine küfür etmişlerdi: 3 vicdansız daha yakalandı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bazı vicdansızlar ise hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp küfür ve hakaretler etti. Başlatılan soruşturmada 3 şüphelinin dün yakalandığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin daha yakalandığını açıkladı ve "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadelerine yer verdi.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bazı vicdansızlar ise hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp küfür ve hakaretler etti. Başlatılan soruşturmada 3 şüphelinin dün yakalandığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin daha yakalandığını açıkladı ve "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18'den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadelerine yer verdi.