Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin ailelerine küfür etmişlerdi: 3 vicdansız daha yakalandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bazı vicdansızlar ise hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp küfür ve hakaretler etti. Başlatılan soruşturmada 3 şüphelinin dün yakalandığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin daha yakalandığını açıkladı ve "Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadelerine yer verdi.