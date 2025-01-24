Hatay’da aranan 4 şahıs tutuklandı

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şüpheli şahıs Antakya, Defne ve Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Bu kapsamda da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi için, harekete geçildi.Çalışmalarda; özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, şantaj ve kadına karşı tehdit suçlarından toplamda 3 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan B.S., Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.H., Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan N.K., alkolü araç kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ş.C. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.