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Beyaz Gazete
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Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 22.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:49 / Editör: Fehmi Öztürk
Terör örgütlerine geçit yok! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz!
Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.