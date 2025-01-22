Kirlilik alarmı! 103 okulda eğitime ara verildi

Tayland'da hava kirliliği, ciddi bir sorun oluşturabiliyor.Büyük şehirlerdeki trafik ve endüstriyel faaliyetler de kirliliği artıran faktörler arasında.Hava kalitesi, sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor.Bu nedenle Tayland'a seyahat edenlerin, hava durumu raporlarını takip etmeleri ve gerekirse dışarıda maskeler kullanmaları öneriliyor.Tayland'da hava kirliliği seviyesinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 20 kat daha yüksek ölçüldüğü belirtildi.Bangkok Metropolitan İdaresi'ne (BMA) bağlı 103 okulda 1 ve 5 gün arasında değişen sürelerde derslere ara verildi.BMA Valisi Chadchart Sittipunt, okul müdürlerine, bölgelerindeki hava kalitesinin öğrenciler için risk oluşturup oluşturmadığına ilişkin karar verme yetkisi tanıdığını bildirdi.Hava kirliliği nedeniyle halka maske takmaları ve açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edildi.Çalışanlara ve işletmelere cuma gününe kadar evden çalışma çağrısı yapıldığı, kamyonların yarın gece yarısından itibaren başkent Bangkok'un belirli bölgelerine girmesinin yasaklanacağı kaydedildi.