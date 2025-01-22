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İstnbul'da toprak kayması! Binadakiler tahliye edildi

Kartal'da yaşanan toprak kayması sonrası binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Bina girişi şeritle kapatıldı.

Ekleme: 22.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:56 / Editör: Fehmi Öztürk
İstnbul'da toprak kayması! Binadakiler tahliye edildiKartal Hürriyet mahallesi Lider Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında gece saatlerinde saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası park halindeki bir otomobil, inşaat alanına düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

İstnbul'da toprak kayması! Binadakiler tahliye edildi

İnşaat alanının etrafına emniyet şeridi çekildi. Sabah saatlerine kadar adreste yapılan çalışmalar sonrası 8 daireden oluşan binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Ekipler binanın girişini şeritle kapattı.