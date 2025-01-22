İstnbul'da toprak kayması! Binadakiler tahliye edildi

Kartal Hürriyet mahallesi Lider Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında gece saatlerinde saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası park halindeki bir otomobil, inşaat alanına düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.İnşaat alanının etrafına emniyet şeridi çekildi. Sabah saatlerine kadar adreste yapılan çalışmalar sonrası 8 daireden oluşan binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.Ekipler binanın girişini şeritle kapattı.